Tante Terry Van Ginderen wordt op 10 februari begraven in Temse

31 januari 2018

18u19

TV-icoon Tante Terry wordt op 10 februari begraven in de De dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk in Temse, waar ze op het einde van haar leven heeft gewoond. "Ik heb haar gekend als een stralende dame, die een frisheid vertoonde die niet in verhouding stond met haar leeftijd", zegt burgemeester De Rijck van Temse. "Ze heeft hier nog een mooie oude dag beleefd."

Er wordt geen rouwregister geopend in Temse, maar in Antwerpen kunnen sympathisanten wel terecht om afscheid te nemen van Esther Van Ginderen-Verbeeck, die dinsdag op 86-jarige leeftijd is overleden.

Er wordt een grote massa verwacht op de uitvaartplechtigheid in Temse. De burgemeester heeft politiediensten gevraagd het gebeuren in goede banen te leiden. Wie de viering wil bijwonen, is welkom, maar de familie vraagt om een sereen afscheid.