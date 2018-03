Tante Lieve, eerste presentatrice van Vlaamse kleuterprogramma's, overleden

DBJ

23 maart 2018

12u47 0 Showbizz Lieve Simoens, bedenkster en regisseur van 'Klein klein kleutertje', is overleden. Zij was de zus van coryfee Lutgard Simoens en stond aan de wieg van de allereerste kinderprogramma's van de openbare omroep. Ze overleed op 91-jarige leeftijd in Tervuren.

Lieve Simoens was van 1956 tot 1961 de drijvende kracht achter "Klein Klein Kleutertje", het allereerste kleuterprogramma in Vlaanderen. Het programma werd destijds rechtstreeks uitgezonden met liedjes, spelletjes, verhalen en poppenkast.Dankzij het televisieprogramma kwam er later ook een reeksje boeken dat "Tante Lieve's Vertelboek" heette.

In 1961 ging Bob Davidse zich over 'Klein Klein Kleutertje' ontfermen en hij haalde er Tante Ria en Tante Terry bij. Lieve Simoens ging nadien werken aan de wetenschappelijke uitzendingen van de schoolradio en -televisie.