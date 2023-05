Tanja Dexters viert 25-jarig jubileum als Miss België met pikante OnlyFans-shoot: “Met badpak én zelfs kanariegele cabrio van toen”

Celebrities 25 jaar na monsterhit ‘C’est la vie’ maakt B*Witched comeback: “Van de ene op de andere dag zette onze platenfir­ma ons op straat”

Vijfentwintig jaar geleden domineerde de vrolijke popsong ‘C’est la vie’ van B*Witched alle hitlijsten. Dankzij de single steeg de faam van de Ierse meidengroep in een sneltempo naar een recordhoogte. Tot de band in 2002 door hun platenfirma koudweg van de ene op de andere dag op straat werd gezet. Na een moeilijke periode - verschillende leden kampten met depressies en inzinkingen - staan tweelingzussen Edele en Keavy Lynch (43), Lindsay Armaou (44) en Sinéad O’Carroll (49) weer samen op het podium. Er is zelfs een nieuwe single. Maar hoe verging het het viertal de voorbije jaren? En hoe blikken ze terug op hun grote succes? “We moesten 17 uur per dag werken.”