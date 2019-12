Tanja Dexters reageert voor het eerst na haar ongeval: “Ik was niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen” MVO

02 december 2019

18u57 2 Showbizz Tantja Dexters (42) heeft voor het eerst gereageerd op haar tweede ongeval met vermeend vluchtmisdrijf. Dat liet haar advocaat, Omar Souidi, persoonlijk weten aan deze krant. “De berichtgeving smeekt om nuance en rectificatie”, klinkt het. Men wil vooral duidelijk maken dat Tanja niet onder invloed was van alcohol of andere verdovende middelen, zoals in sommige media gesuggereerd werd.

“Tanja Dexters zal in de eerste plaats tegenover de politie haar volledig relaas doen van wat haar overkomen is”, klinkt het verder. “Van zodra zij hiertoe in staat is. Een hersenschudding maakt dat voorlopig nog onmogelijk. Tanja wenst alleszins te onderstrepen dat zij geenszins onder invloed was van alcohol of verdovende middelen. Tanja heeft alle vertrouwen in het onderzoek dat gevoerd wordt en dankt iedereen om haar de komende periode in alle rust en sereniteit te laten bekomen van de shock. Tanja Dexters stelt het, gezien de omstandigheden, goed en zal nu even op adem komen om vervolgens sterker terug te komen.”

Vluchtmisdrijf

Zaterdagochtend rond 4 uur botst een Jaguar aan de oprit van de E313 in Olen tegen de oplegger van een geparkeerde vrachtwagen. Even na het ongeval ziet een voorbijrijdende man hoe een tweede auto arriveert. De chauffeur stapt uit en bekijkt de schade aan de verkreukelde Jaguar. Intussen stapt de bestuurster van die Jaguar over in de andere wagen. De getuige herkent haar: het is Tanja Dexters. Hij noteert de nummerplaat en volgt haar. Als ze in Herentals stoppen aan het huis van Michaël Peeters, met wie Dexters een relatie had, spreekt hij de ex-Miss België aan. Die zou boos gereageerd hebben, weigert te praten en gaat naar binnen. De getuige verwittigt de politie, die even later een ploeg naar de woning van Peeters stuurt. Hij doet open, maar weet niet waar Dexters is. De voormalige schoonheidskoningin woont al een tijdje niet meer bij hem. “We hebben geen relatie meer”, vertelt hij ons. “Toen de politie aanbelde, wist ik niet waar ze was.”

