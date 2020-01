Exclusief voor abonnees Tanja Dexters opnieuw in aanraking met politie: klappen gekregen tijdens feestje in villa vriend Redactie

14 januari 2020

00u00 1 Showbizz Amper enkele weken nadat ze zichzelf had laten opnemen in een instelling na een autocrash, is Tanja Dexters opnieuw in aanraking gekomen met de politie. Ze raakte gewond bij een vechtpartij in de woning van haar vriend Michaël Peeters. Dat gebeurde zondagochtend, toen Dexters en co. er doorzakten na de Miss België-verkiezing.

Rond 7 uur liep bij de politie een telefoontje binnen van Tanja Dexters (42). De ex-Miss België verklaarde gewond geraakt te zijn bij een gevecht in het huis van Michaël Peeters (40), concessiehouder van Jaguar en Land Rover in Herentals. Ze belde ook haar zus Cindy, die volgens bronnen meteen ter plaatse gekomen zou zijn. Tijdens hun interventie troffen de agenten heel wat aanwezigen aan en waren de gemoederen oververhit. Er was een handgemeen geweest en verschillende gasten verklaarden dat ze gedeeld hadden in de klappen. Onder hen ook Dexters. Het parket wil geen details kwijt over wat er zich heeft afgespeeld, maar bevestigt dat "interfamiliaal geweld" aan de basis van de feiten ligt. De politie noteerde de identiteit van alle aanwezigen en zal later wellicht nog een aantal betrokkenen verhoren.

