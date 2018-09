Tanja Dexters opent deuren van haar bar-brasserie in Antwerpen KVDS

20 september 2018

22u40 1 Showbizz Tanja Dexters (41) heeft vanavond de deuren geopend van haar nieuwe bar-brasserie op de Groenplaats in Antwerpen. Zelf omschrijft ze de ‘Flamingo Bar’ als een plek waar mensen willen zien en gezien worden, vrouwvriendelijk en sexy, met een zomerse en internationale sfeer.

In het weekend zal de focus op livemuziek liggen, met vooral jazz, soul en commerciële muziek. Af en toe zal een bekende zanger langskomen. Klanten zullen ook tafels met bijvoorbeeld een champagne-arrangement kunnen reserveren. Maar de Flamingo Bar wordt ook een brasserie, waar de voormalige kok van restaurant Kommilfoo in de keuken zal staan.

Gastvrouw

Dexters zal zelf ook regelmatig in de zaak te zien zijn, maar pinten tappen en cocktails shaken zullen er niet bij zijn. “Al zal dat in een zotte bui weleens gebeuren”, lacht ze. “Ik zal er vooral heel vaak zijn als gastvrouw, om te zorgen dat mijn klanten zich welkom voelen.”





Voor de zaak ging Dexters in zee met een partner. Vorige week raakte bekend dat het om Atila Usul gaat, een zakenman die bekend is bij het gerecht. Hij werd begin vorig jaar nog opgepakt op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Hij heeft er al zeker 22 faillissementen opzitten en stond een tijdje onder elektronisch toezicht.