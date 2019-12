Exclusief voor abonnees Tanja Dexters laat zich opnemen na tweede ongeval met vluchtmisdrijf: “Ze heeft hulp nodig, begrijpt ze nu” Stéphanie Romans en Stijn Van Hove

02 december 2019

05u00 39 Showbizz Tanja Dexters (42) heeft zich afgelopen weekend laten opnemen in een instelling voor psychologische hulp. Ze deed dat nadat ze zaterdagochtend tegen de oplegger van een vrachtwagen reed en vluchtmisdrijf pleegde. "Ze beseft dat ze hulp nodig heeft", zegt Michaël Peeters (40), die tegelijk bevestigt dat hij niet langer samen is met de voormalig Miss België.

Zaterdagochtend rond 4 uur botst een Jaguar aan de oprit van de E313 in Olen tegen de oplegger van een geparkeerde vrachtwagen. Even na het ongeval ziet een voorbijrijdende man hoe een tweede auto arriveert. De chauffeur stapt uit en bekijkt de schade aan de verkreukelde Jaguar. Intussen stapt de bestuurster van die Jaguar over in de andere wagen. De getuige herkent haar: het is Tanja Dexters.

Hij noteert de nummerplaat en volgt haar. Als ze in Herentals stoppen aan het huis van Michaël Peeters, met wie Dexters een relatie had, spreekt hij de ex-Miss België aan. Die zou boos gereageerd hebben, weigert te praten en gaat naar binnen.

De getuige verwittigt de politie, die even later een ploeg naar de woning van Peeters stuurt. Hij doet open, maar weet niet waar Dexters is. De voormalige schoonheidskoningin woont al een tijdje niet meer bij hem. "We hebben geen relatie meer", vertelt hij ons. "Toen de politie aanbelde, wist ik niet waar ze was."

Zware pijnstillers

