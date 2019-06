Tanja Dexters in de clinch op Instagram: “Zielig dat jullie allemaal die verhaaltjes geloven” TK

26 juni 2019

12u30 53 Showbizz Tanja Dexters heeft voor het eerst zelf gereageerd op de politie-inval van gisteren, waarbij ze enkele uren opgepakt werd. “Inval en arrestatie op basis van jaloerse roddels! Ik herhaal, op basis van roddels!”, klinkt het boos op Instagram. Ze trekt ook hard van leer tegen mensen die scherp reageren op haar post.

Gisterenochtend viel de politie binnen in de garage van Dexters vriend Michaël Peeters. Zowel Dexters als haar vriend werden, samen met drie andere verdachten, opgepakt voor verhoor. Ook bij zijn privéwoning én in het huis van zijn moeder zou er een inval geweest zijn, allemaal in het kader van een drugsonderzoek. Tanja en Peeters werden na verhoor vrijgelaten. Later bleek dat er ook huiszoekingen werden gedaan bij een zus van Tanja, een kameraad van Michaël en een werknemer van de garage.

Eerder reageerde de zus van Tanja al in onze krant, en nu laat ze ook zelf van zich horen. Ze reageert kwaad op Instagram en maakt duidelijk dat de inval volgens haar het gevolg is van ‘jaloerse roddels’. “De wereld is gek geworden. Laat mensen die gelukkig zijn met rust. Ga op zoek naar je eigen geluk ipv dat van anderen kapot te maken. Zielige wereld. Gelukkig waren de kinderen niet thuis (co-ouderschap). Besef eens dat wij ook een leven hebben, imago, kinderen, werk, mensen ten werk stellen (die ook een gezin hebben!). Wat een cinema, allemaal voor helemaal niets. Bedankt!”

Geen tegenspraak

In de comments op haar post gaat ze dieper in op wat er precies gebeurd is volgens haar. “Niet normaal toch dat je vandaag gewoon wat telefoontjes kan doen om iemand te pesten. De pers schrijft maar neer wat een zeveraar aan de telefoon zegt of de politie doet 7 huiszoekingen waarvoor misschien 70 agenten nodig zijn (daar betalen wij voor lieve mensen) en niets vinden. Mijn familie lastig vallen met drugshonden. Hallo! Reputatie schaden van mensen die hard willen werken, eerlijk geld verdienen en het goed voorhebben met iedereen. Waarom willen mensen anderen pijn doen? Waar zit de goedheid nog?”

Tanja is ook scherp tegen mensen die negatief reageren op haar post. “Weer zo eentje met jaloezie ongeluk en frustratie. En een mening over alles van horen zeggen. Zielig en om te lachen. Ik ben gelukkig. Sorry, deal with it”, klinkt het wanneer iemand zegt dat ze het haar eigen schuld vindt. Velen hebben het over het ongeval waarbij Dexters en haar vriend betrokken raakten eerder dit jaar, waarbij ze vertrokken voor de politie vaststellingen kon doen. “Was jij erbij? Nee. Anders had je geweten dat dat niet klopt en had je ook geweten dat die ambulanciers meer bezig was met filmen ipv de slachtoffers. Ik heb hernia en vriend gebroken pink.. en niet verder geholpen.. zielig dat jullie allemaal die verhaaltjes geloven. Echt zielig. Lezen en geloven. Wat een oppervlakkigheid.”

Elders klinkt het: “Zielig eigenlijk hoe jullie mijn leven beter kennen dan ikzelf. Ken jij mij? Mijn leven? Mijn vrienden? Mijn gezin? Ik denk het niet! Ik heb trouwens gehoord dat jij een drugsprobleem hebt!”

Veel machtsvertoon

In de Gazet van Antwerpen gaven Tanja en haar vriend ook meer details vrij over de inval zelf. “Ze belden niet eens aan, maar trapten een ruit in de achterdeur stuk en stonden plots in onze slaapkamer”, aldus Peeters. “Toen ik vroeg waarom ze niet eerst hadden aangebeld, kreeg ik als antwoord dat ik dan misschien was gaan lopen.” Volgens Tanja was er veel machtsvertoon. “Het was als in de film: we werden geblinddoekt en kregen handboeien om. Het team had bivakmutsen op en hield het pistool in de aanslag.”

“Het duurde behoorlijk lang voor we door de politie ondervraagd werden”, vervolgt Dexters. “Ik bleef eerst zes uur in een cel, Michaël zeven uur. Onze gsm’s werden in beslag genomen. Maar de ondervragers bleven wel heel correct.” Peeters begrijpt er alvast niet veel van. “Volgens de politie gingen ze voor hun onderzoek voort op ‘verhalen uit Herentals’. Zo zouden er hier in de garage drugs in autobanden verstopt zitten. Waar halen ze het? Ik houd me niet met drugs bezig. Laat staan met drugshandel, waar ze me van beschuldigden. In mijn zaak werken 85 mensen. Dit schaadt het imago van mijn garage.”