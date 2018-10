Tanja Dexters heeft enkel haar naam verbonden aan de Flamingo Bar, maar... "Ze kan ook vervolgd worden als het foutloopt" MV

03 oktober 2018

Bron: TV Familie 1 Showbizz Het zit Tanja Dexters de laatste tijd niet mee. De opening van haar 'Flamingo Bar' draaide helemaal in de soep toen de nodige drankvergunningen niet in orde bleken. Uiteindelijk werd de bar verzegeld door de politie. De ex-miss vertelde in Gert Late Night vorige week dat ze het heel moeilijk heeft met de situatie. " Ik ben een alleenstaande moeder", aldus Tanja. "Ik heb twee moeilijke jaren gehad, zowel emotioneel als financieel. Ik probeer er weer bovenop te komen en te overleven."

Financieel expert Thierry Debels zocht voor weekblad TV Familie uit hoe het met de financiële situatie van Tanja Dexters zit, en beaamt dat het er niet rooskleurig uitziet. "Tanja Dexters staat er sinds 2016 niet bijster goed voor", zegt hij. "Eerlijk gezegd was 2016 voor haar financieel een rampjaar. Ze heeft toen veel verlies gemaakt. De cijfers waren zelfs zo slecht dat haar firma eigenlijk virtueel failliet was. Getuige daarvan het negatief eigen vermogen. En als ze bij ‘Gert Late Night’ vertelt dat 2017 even slecht was... Tja, dan hou ik mijn hart vast. Misschien dat ze dáárom met haar Flamingo Bar een nieuwe financiële uitdaging aangaat."

Enkel naam gebruikt

Hoe zijn de zaakjes van de Flamingo Bar eigenlijk geregeld? "Tanja Dexters is zelf niet de zaakvoerder, hoor", weet Thierry Debels. "Dat is Dawid Sopyla. Tanja heeft enkel haar naam verbonden aan die Flamingo Bar. Dan kan je je de vraag stellen: hoe wordt Tanja dan vergoed? Wel, ze krijgt een soort commissie, omdat ze toestaat dat haar naam wordt gebruikt. En het zal allicht de bedoeling zijn dat Tanja op regelmatige basis aanwezig is in de zaak, als publiekstrekker, zeg maar. Daar is voor alle duidelijkheid niets illegaals aan, hoor.’"

Toch had Tanja Dexters volgens Thierry Debels beter twee keer nagedacht voor ze met dit nieuwe concept in zee ging. "De lui met wie Tanja een samenwerking is aangegaan... Laat ons zeggen dat die op z’n zachtst gezegd niet koosjer zijn", aldus Debels. "Als het met die Flamingo Bar slecht afloopt, kan Tanja worden meegesleurd in heel die netelige affaire. Want het is niet omdat zij officieel geen zaakvoerder is, dat ze niets te verliezen heeft. Als die kerels met illegale toestanden bezig zouden zijn, kan ook Tanja vervolgd worden."