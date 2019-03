Tanja Dexters betrokken bij ongeval met vluchtmisdrijf: “De menigte werd agressief, ik moest daar weg” SVH/JOBG/BKG

19 maart 2019

05u00 0 Showbizz Ex-Miss België Tanja Dexters (42) is gisteravond betrokken geraakt bij een zware kop-staartaanrijding. De E313 moest zo'n drie uur afgesloten worden ter hoogte van Herentals-Oost.

Tanja Dexters was samen met haar vriend Michael Peeters op pad in een Jaguar. Volgens getuigen knalde de wagen op een andere personenwagen toen hij vanop de pechstrook tegen zeer hoge snelheid wilde invoegen. Volgens getuigen reed de cabrio aan zeer hoge snelheid. Toch beweert Dexters dat het ongeval niet Peeters' fout was. "Blijkbaar wekte onze wagen, een gloednieuw model dat mijn vriend (een autohandelaar, red.) net had binnengekregen, jaloezie op. Want plots ging de auto die voor ons reed in de remmen. Michael heeft nog geprobeerd een botsing te voorkomen, maar kon hem niet meer uitwijken en is ertegen geknald."

"Ik heb mijn geel hesje uitgetrokken en ben naar die wagen gelopen", vervolgt ze. "De inzittenden begonnen me meteen uit te schelden. 'Tanja Dexters dit, Tanja Dexters dat.' Ik ga niet herhalen wat ze precies zeiden. Daarop ben ik terug naar onze auto gestapt en heb ik de gevarendriehoek geplaatst."

Getuigen verklaren dat het koppel gevlucht is voor de politie arriveerde. Volgens Dexters konden ze niet anders. "We hebben gewacht tot de brandweer en een ambulance ter plekke waren. Maar intussen was de situatie onhoudbaar geworden. We werden langs alle kanten belaagd. Toen heb ik een vriend gebeld om ons op te pikken. Ik weet dat dit verhaal nog een staartje zal krijgen, maar Michael en ik moesten daar gewoon weg."

De bestuurder van de aangereden wagen werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.