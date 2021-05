Tanja Dexters benadrukt: “Ik ben niet verslaafd aan drank”

De openbaar aanklager was eerder nochtans duidelijk geweest in de rechtbank. Hij lichtte de resultaten toe van een haaranalyse van Tanja Dexters. “Uit het toxicologisch haaronderzoek is gebleken dat Dexters een hevige drinker is, en een matige gebruiker van cannabis”, verduidelijkt de openbare aanklager in Turnhout. Er werden evenwel geen sporen van cocaïne of andere harddrugs gevonden. “De deskundige besluit dat ze gelet op haar alcoholmisbruik en beperkt gebruik van cannabis lichamelijk niet in staat is om een voertuig te besturen. We kunnen daar niet omheen: Tanja Dexters moet onmiddellijk van de baan worden gehaald.”