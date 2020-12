Tania Kloek beschouwt zichzelf als een ongelooflijke gelukzak: “Van cijfers en financiën word ik heel rustig”

Showbizz Mauro Pawlowski als eerste rockmuzi­kant opgenomen in wetenschap­pe­lijk genoot­schap KVAB

19 december De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), een wetenschappelijk genootschap waarin wordt gedebatteerd over "maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke evoluties", is zeventien leden rijker. De opvallendste nieuwkomer tussen vooral wetenschappers is Mauro Pawlowski (49). Hij is de eerste rockmuzikant die in de KVAB zal zetelen. Ook astronaut Frank De Winne (59), die in 2009 de allereerste Europese commandant werd van het Internationaal Ruimtestation (ISS), treedt toe tot het genootschap.