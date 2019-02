Tamino en Lukas Dhondt vallen in de prijzen op de Ultima’s SD

06 februari 2019

06u37

Bron: BELGA 0 Showbizz Dinsdagavond werden de Ultima’s uitgereikt in de Brusselse AB. Theatermakers Jan Decorte en Sigrid Vinks kregen de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste. In totaal werden er twaalf prijzen verdeeld.

Sinds 2003 worden elk jaar de Ultima’s, ook wel bekend als de Vlaamse Cultuurprijzen, uitgereikt aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen. Jan Decorte en Sigrid Vinks kregen de belangrijkste erkenning. “Jan Decorte heeft, samen met zijn zielsverwant en kompaan Sigrid Vinks, het pad geëffend voor een nieuwe vorm van theatrale vertelling en talloze podiumkunstenaars geïnspireerd”, aldus de jury. “Een leven in het teken van de kunst, verrijkt door het herhalen van de grote thema’s die op een genadeloze manier la condition humaine in al haar naaktheid tonen en daarbij een wrange humor niet schuwen. Zijn schriftuur is bijna kinderlijk, een turbotaal die toch poëtisch is, to the point en zonder literaire franje.” Het duo krijgt een prijs van 20.000 euro.

Ook regisseur Lukas Dhondt (‘Girl’), muzikant Tamino, Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, vzw Domein Bokrijk, The Ostend Street Orkestra, Reveil, architect Marc Dubois, circus Danny Ronaldo, schrijver Peter Verhelst, beeldende kunstenaar Otobong Nkanga en ‘d e t h e a t e r m a k e r’ vielen in de prijzen. De laureaten van de Ultimas krijgen elk een bedrag van 10.000 euro. De Antwerpse woordkunstenaar Hind Eljadid kreeg een Bill Award toegewezen.