Tamara, vrouw van Pieter Aspe: “Ik heb een eerbetoon aan zijn vrouw in mijn trouwring laten graveren” Redactie

12 juni 2019

12u00

Bron: Humo 0 Showbizz Ze kenden elkaar amper twee maanden toen ze op 6 december van vorig jaar trouwden, maar de liefde tussen Pieter Aspe (66) en zijn vrouw Tamara Hanegraaf (52) is nog steeds heel groot. In Humo vertelt Tamara hoe Bernadette, de overleden vrouw van de schrijver, nog steeds heel actief in hun leven aanwezig is.

“Natuurlijk praten we nog over Bernadette (de vrouw waar Aspe tussen 2005 en 2016 mee getrouwd was, red.)”, vertelt Tamara. “Ze is een groot deel van zijn leven bij hem geweest. Als hij niks over haar zou mogen zeggen, zou hij niet over zijn verleden kunnen praten. Ik heb zelfs een B met een kruisje in mijn trouwring laten graveren. Uit respect voor hem. Zij zal voor altijd een stuk van hem zijn, daar heb ik vrede mee.”

Het koppel heeft zelfs een Bernadette-doos. “Als we in huis spulletjes van haar tegenkomen, leggen we die daarin”, zegt Tamara. “Ik zou nooit van hem verwachten dat hij die weggooit.” Tamara geeft toe dat ze weleens het gevoel heeft dat ze moet wedijveren met Bernadette. “Zeker In het begin”, klinkt het. “Ik merkte aan alles wat hij zei dat hij haar heel graag heeft gezien. Dat bracht me aan het twijfelen. Zal hij mij ook zo graag kunnen zien? Zal ik ooit aan haar kunnen tippen? Die angst is intussen verdwenen. Bernadette was Bernadette, en ik ben ik. Ik heb andere kwaliteiten en tekortkomingen, dus het zal sowieso nooit hetzelfde zijn. Maar ik weet dat hij mij ook graag ziet.”

“Ik heb het haar zo uitgelegd”, vult Pieter Aspe aan. “Na de dood van Bernadette vroeg een journalist me of ik ooit weer gelukkig zou worden. Ik heb hem geantwoord: ‘Je wint maar één keer de Lotto.’ Intussen heb ik die een twééde keer gewonnen. Dat overkomt niet veel mensen.”

Lees het volledige artikel van Humo hier.