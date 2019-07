Exclusief voor abonnees Tamara, de vrouw van Pieter Aspe, wordt letterlijk ziek van alle kritiek: “Siska Schoeters noemde me tot drie keer toe een golddigger” JD

30 juli 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Pieter Aspe (66) en Tamara Hanegraaf (52). Drie maanden na hun kennismaking stapten ze al in het huwelijksbootje, zonder scheiding van goederen. “Pieter wilde dat zo”, zegt Tamara in Dag Allemaal. “Ik zit echt niet achter zijn geld aan.” Dat velen daar serieus aan twijfelen, is zij grondig beu.

Pieter en Tamara verplaatsen zich tegenwoordig door hun woonplaats Brugge met een elektrisch wagentje. “We noemen het onze Aspemobiel”, zegt Tamara. “Het was Pieters idee om er zo eentje aan te schaffen. Eigenlijk is het een bromfiets en zouden we niet moeten betalen om te parkeren. We zullen zien, hé. Als we buiten Brugge moeten zijn, nemen we de Range Rover die ik een paar maanden geleden van Pieter kreeg voor mijn verjaardag.”

Jij woonde tot voor kort in Mol, maar bent voor Pieter in Brugge gaan wonen. Hoe bevalt het jou in het Venetië van het Noorden?

Brugge is mooi, natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik de mensen graag heb. “De ­boeren van West-Vlaanderen”, noem ik hen.

Pardon?

Er zijn uitzonderingen, maar de meeste Bruggelingen gedragen zich heel onbeschoft, vind ik. Dag en nacht verschil met de jovialiteit in de Kempen. In Brugge word je onvriendelijk behandeld in de meeste horecazaken en winkels. Gisteren bijvoorbeeld zaten Pieter en ik op een terrasje en ergerde ik me dood aan de ober, die er duidelijk tegen zijn zin stond.

Zeg jij daar dan iets over?

O ja, ik laat dat direct merken. Ik zeg altíjd waar het op staat. Onlangs zagen we een ambulance in onze straat. Een kindje moest worden weggebracht op een brancard. Een automobilist die heel eventjes moest wachten, begon te claxonneren. Dan gaat mijn bloed al koken. Als het van mij afhangt, zou ik veel liever met Pieter in Antwerpen gaan wonen. Volgend jaar vieren we zijn vijfentwintig jaar als schrijver. Maar over mijn lijk dat we dat in Brugge gaan vieren. Laat ze maar kwaad zijn op mij.

