Talkshows reageren verslagen op bloedbad Las Vegas TK

14u01 0 Screenshot Talkshowhost Stephen Colbert

Amerika reageerde gisteren zwaar aangeslagen op de aanslag in Las Vegas, die aan minstens 59 mensen het leven kostte. Het drama kwam ook aan bod in heel wat talkshows: de presentatoren betuigden hun medeleven, en uitten hun mening over de wapenwet.