‘t Is officieel! André Hazes en Sarah van Soelen zijn een koppel

Op Pasen deelde André de foto met zijn kersverse schoonvader ook al, iets wat toen heel wat vragen uitlokte. In z’n talkshow ‘Beau’ in Nederland vertelde de ‘Leef’-zanger over de man op de foto. “Dat is een hele goede vriend. En ik kan het ook heel goed met zijn dochter vinden”, lachte Hazes. “Dus is zij dan je nieuwe liefde?”, vroeg de presentator vervolgens. “ Ik ben wel gek op dat meisje, ja”, antwoordde André daarop.

In de periode die volgde, verspreidden Sarah en André veel ‘matching’ foto’s op hun Instagram. Zo deelde Sarah op haar Stories een foto van Elvis en Priscilla Presley met de tekst ‘soulmates’. Niet veel later was er een gelijkaardige foto te zien in de Stories van haar wederhelft. Dat gebeurde ook al met foto’s uit de film ‘A Star Is Born’. André plaatste enkele dagen geleden de woorden ‘burning love' op z’n verhaal, waarin hij Sarah in het klein tagde.