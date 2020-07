Sylvie Meis ziet zoon naar Denemarken vertrekken: “Ik heb een week gehuild” BDB

Bron: Telegraaf 0 Showbizz Voor het eerst sinds hun scheiding in 2013 hebben de Nederlandse ex-voetballer Rafael van der Vaart (37) en Sylvie Meis (42) samen een interview gegeven in het Duitse blad Bild. Reden: hun 14-jarige zoon Damián gaat z’n vader achterna en gaat bij een Deense ploeg spelen. Een moeilijke beslissing voor Sylvie. “Maar ik kon z’n dromen niet in de weg staan.”

Van der Vaart junior gaat voetballen in het Deense Esbjerg bij de U15-ploeg en droomt ervan om profvoetballer te worden. Hij gaat dus z’n vader achterna die in de stad woont met z'n nieuwe vriendin Estavana Polman (27). Tot voor kort verbleef Damián bij z'n moeder Sylvie in Hamburg. De presentatrice had het dan ook moeilijk met z'n verhuis. “Ik was geschokt toen hij het me vertelde”, zegt ze. “Daarna heb ik er een nachtje over geslapen en hem meerdere keren gevraagd wat hij echt wilde. Hij zei: ‘Je bent de beste moeder in de wereld. Dit is geen beslissing tegen jou, maar een beslissing voor het voetbal’. Op dat moment wist ik dat ik zijn dromen niet in de weg kon staan.”

Toch vond Sylvie, die in augustus trouwt met haar nieuwe partner Niclas Castello (41), het vertrek van haar zoon heel emotioneel. “Ik heb een week gehuild. Dag en nacht. Op het vliegveld, in het hotel, met Damián op schoot, met Rafael aan de telefoon. En zelfs wanneer ik Rafaels vriendin Estavana sprak, barstte ik in tranen uit. Ze kon mijn gevoelens als moeder volledig begrijpen.”

Puberteit

Rafael kijkt ernaar uit om meer tijd met z'n zoon te kunnen doorbrengen. “Mijn dochter zit nog op de kleuterschool en Damián zit in de puberteit (lacht). Vroeger was hij er alleen op vakantie, dan gingen we laat naar bed en hadden we veel vrije tijd. Nu moeten we structuur krijgen in het dagelijks leven. Dit is natuurlijk een verandering, maar voor mij komt er een droom uit. Op zaterdag op het veld staan en naar mijn voetballende zoon kijken, is het mooiste voor mij.”

Zowel Sylvie als Rafael had het nooit voor mogelijk gehouden ooit samen een dubbelinterview te geven na hun spraakmakende scheiding. “Ik ben blij dat Rafael en ik weer zo’n goede relatie hebben en een eenheid vormen”, vertelt Sylvie nog. “Het is een aanwinst voor mijn leven. We bellen elkaar regelmatig en eten soms samen. En Rafael heeft gelijk: we hebben fouten gemaakt, maar we hebben onze zoon goed opgevoed.”

