Sylvie Meis wil niets meer zeggen in de Nederlandse media: “In Duitsland heb ik meer rust” Redactie

14 november 2019

12u30

Sylvie Meis houdt haar privéleven bewust uit de media. De presentatrice heeft naar eigen zeggen geleerd van het verleden en houdt daarom haar lippen stijf op elkaar als het gaat om haar verloving. "Ik bescherm zo mijn relatie. Ik neem het heel serieus", zegt Sylvie tegen het Duitse GALA . "We hebben een bevestiging van onze verloving gegeven maar daar willen we het bij laten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel, heel gelukkig ben."

Sylvie wil zich vooral beschermen tegen de Nederlandse media en niet eens zo zeer tegen de Duitse pers. "In mijn thuisland zijn de krantenkoppen nog erger. Het is elke week een storm van aandacht in Nederland. Hier in Duitsland heb ik meer rust. Duitsland is mijn meditatieland.”

De socialite zegt sterk te blijven omdat ze weet dat al die verhalen die over haar en haar vriend Niclas Castello de ronde doen niet echt zijn. “Je moet een behoorlijk dikke huid hebben", geeft ze toe. “Mijn truc is om de headlines niet meer te lezen, ze gewoon te negeren en door te gaan.”

Toch vindt Sylvie het lastig dat ze niet uitgebreid haar liefde voor Niclas van de daken kan schreeuwen. “Dat is soms moeilijk. Ik ben heel blij en wil het echt vertellen. Maar ik moet leren van mijn leven en daarom zwijg en glimlach ik alleen en haal ik hoogstens mijn hand door mijn haar om mijn verlovingsring te tonen.”

Sylvie kondigde haar verloving eind oktober aan. Zij en Niclas hebben nog maar enkele maanden een relatie. Begin juni zouden ze elkaar ontmoet hebben op het huwelijk van een gemeenschappelijke vriendin.