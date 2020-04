Sylvie Meis verplaatst bruiloft vanwege corona: “Geen afstel” Redactie

09 april 2020

07u45

Bron: AD 0 Showbizz Sylvie Meis moet haar droomhuwelijk met haar verloofde Niclas Castello verplaatsen. Vanwege het coronavirus kan het geplande feest in juni niet doorgaan, zegt de Nederlandse presentatrice tegen het Duitse Bunte.

“Het is natuurlijk triest en jammer dat we vanwege de huidige situatie het bruiloftsfeest moeten uitstellen, maar er spelen nu belangrijkere dingen”, vindt Sylvie. Ze verzekert dat het huwelijk er hoe dan ook komt. “Uitstel is geen afstel”, aldus Meis.

Sylvie en Niclas waren van plan in het Italiaanse Firenze te trouwen. De twee maakten in oktober, toen ze elkaar nog maar een paar maanden kenden, hun huwelijksplannen bekend.

Sylvie was van 2005 tot 2013 getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. In 2017 verloofde Sylvie zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar die verloving kwam nooit tot een huwelijk. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving.