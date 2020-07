Sylvie Meis trouwt in augustus in prachtig Italiaans hotel met balzaal BDB

15 juli 2020

22u16

Bron: ANP 0 Showbizz De Nederlandse presentatrice Sylvie Meis (42) en haar verloofde Niclas Castello (41) hebben een nieuwe datum gevonden voor hun droomhuwelijk. De twee zullen elkaar volgende maand het jawoord geven. Dat heeft Meis onthuld in het Duitse tijdschrift Gala.

Eigenlijk zou het huwelijk al in mei plaatsvinden, maar Sylvie en Niclas moesten dat vanwege de coronacrisis verplaatsen. De locatie blijft wel hetzelfde. "We gaan trouwen in Firenze, want Italië is ons favoriete land", vertelt de presentatrice. "Ik werd helemaal verliefd op de locatie, een prachtig boetiekhotel met een fantastisch uitzicht over de stad. Zeer stijlvol en met een gespiegelde balzaal zoals in Versailles." De bruiloft duurt maar liefst vier dagen.

Afgelopen weekend vierde Sylvie haar vrijgezellenfeest. Met haar vier beste vriendinnen bracht ze een aantal dagen door in een spahotel niet ver van het Duitse Kiel. Sylvie en Niclas maakten in oktober, toen ze elkaar nog maar een paar maanden kenden, hun huwelijksplannen al bekend.