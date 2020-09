Sylvie Meis toont alweer een nieuwe trouwjurk op Instagram MVO

23 september 2020

10u48 2 Showbizz Nederlands presentatrice en actrice Sylvie Meis (42) en haar echtgenoot zitten op dit moment al te genieten van hun huwelijksreis in Capri, maar op Instagram staat ze nog altijd stil bij haar sprookjesachtige trouwdag. Zo toont ze alweer een nieuwe trouwjurk, die we eerder nog niet te zien kregen.

Sylvie trouwde zaterdag met haar verloofde Niclas Castello in Italië. Een huwelijk dat monden deed opvallen, want aan weelderige luxe ontbrak er zeker niets. Op Instagram toonde Meis al twee verschillende trouwjurken, maar nu is er ook een derde exemplaar opgedoken. Blijkbaar pakte ze uit met evenveel kledingwissels als tijdens een modeshow. Dit keer gaat het om een minder zware, witte japon met een doorzichtige sleep.

De vierdaagse Italiaanse trouwpartij van Meis leek in de verste verte niet op haar eerste huwelijk met voetballer Rafael van der Vaart (37) in 2005, dat van begin tot einde op de Nederlandse tv gevolgd kon worden. Kersverse echtgenoot Niclas ambieert namelijk geen leven in de spotlights en wou zelfs niet herkenbaar poseren op de trouwkiekjes. Meis nam daarom de regie van de festiviteiten stevig in handen. Zo mochten de gasten - 70 familieleden en naaste vrienden - hun smartphones niet meenemen tijdens de ceremonie en ook de pers werd geweerd van het festijn. Gelukkig deelt ze zelf alsnog genoeg foto’s op sociale media, zodat iedereen mee kon volgen.

