Sylvie Meis stelt haar fitness-app voor: Heiss mit Meis TK

07 januari 2019

08u26

Bron: AD.nl 0 Showbizz Presentatrice en lingeriemodel Sylvie Meis (40) heeft de naam van haar nieuwe fitness-app onthuld. Het roze online platform, doorspekt met kiekjes van de blondine, heet in het Duits ‘Heiss mit Meis’ (heet met Meis). Op de website roept ze alle vrouwen op om hun innerlijke Sylvie te vinden. De eerste recensies zijn weinig positief.

Meis, die afgelopen week nog zei dat menig 25-jarige jaloers kan zijn op haar lichaam, lanceert de app omdat iedere vrouw volgens haar sterk en sexy kan zijn. Om dat doel te bereiken hoeven ze alleen maar een abonnement af te sluiten dat op zijn goedkoopst bijna 90 euro kost voor vier maanden. Wie ‘fit en zelfverzekerd’ wil worden, is voor negen maanden ruim 134 euro kwijt. Kopers van de ‘complete transformatie’ zijn ruim een jaar bezig en bijna 200 euro armer.



Voor dat geld belooft de onderneemster wel een ‘strak en sexy’ lichaam. Sylvie deelde alvast een voorbeeldfilmpje uit de app, waarin ze onder het geloei van bombastische muziek in slow motion fitnessoefeningen doet. Wie meedoet, kan op haar gaan lijken.



Lees door onder de video.

“Ik denk dat jullie mijn lichaam intussen wel een beetje kennen", zei ze afgelopen week. “Slank maar niet dun, getraind maar niet superdroog of te gespierd, vrouwelijk zonder overdreven curvy te zijn.”



Hoewel Sylvie vastbesloten is in het nieuwe jaar hard te werken om in vorm te blijven, wil ze niet doorslaan. “Ik propagandeer geen onnatuurlijke shape of een drooggetraind lijf’’, zei ze. “Niet dat ik daar wat op tegen heb, maar het is niet wie ík ben.”



Het is onduidelijk hoe vaak de app al is gedownload. De eerste recensies met een of twee sterren zijn in ieder geval negatief, vermoedelijk omdat gebruikers niets kunnen doen zonder te betalen. “App doet niets”, schrijft iemand bijvoorbeeld.