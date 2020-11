Sylvie Meis over lingeriecollectie voor Aldi: “Ze gaan pas met je in zee als iedereen je kent”

Meis is razend populair in Duitsland, vandaar dat de Duitse supermarktketen met haar in zee wou gaan. De lingerielijn ligt vanaf 9 december in de rekken in Nederland. Of dat ook in België het geval is, is nog niet duidelijk. “Aldi is een heel gerespecteerde winkelketen hier”, verduidelijkt Meis haar keuze in Privé. “De prijzen van mijn collectie liggen tussen de acht en zestien euro, voor een kimono is dat natuurlijk crazy. En ik wilde niet iets dat je na drie keer wassen moet weggooien, alles is eco-friendly geproduceerd. Dit is wat ik wilde, mijn merk voor heel veel vrouwen toegankelijk maken. Het is iets waar je trots op moet zijn. Want je komt pas tot zo’n samenwerking als ze zeker weten dat freaking iedereen weet wie je bent.”