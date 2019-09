Sylvie Meis openhartig: “Trouw zijn is een keuze” SDE

30 september 2019

09u18

Bron: Telegraaf 0 Showbizz In de Duitse talkshow ‘3 Nach 9' heeft de presentatrice en zakenvrouw Sylvie Meis (41) een boekje opengedaan over haar liefdesleven. Zo vertelde ze onder meer dat ze gek is op spanning en dat trouw zijn aan een partner “een keuze” is.

De presentatrice heeft een relatie met de Duitse kunstenaar Niclas Castello (41), waarmee ze afgelopen zomer de bloemetjes buitenzette in Saint Tropez en op de Malediven. Ze vertelt dat spanning een voorname rol speelt in haar leven. “Ik ben ervan overtuigd dat het vreemde altijd spannend is”, aldus de blondine. “En dat is met mensen natuurlijk ook zo...”