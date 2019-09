Sylvie Meis openhartig over haar financiën: “Ik koop slim” KDL

25 september 2019

15u18

Bron: ANP 0 Showbizz Sylvie Meis (41) let goed op waar ze haar zorgvuldig verdiende centen aan uitgeeft. De Nederlandse presentatrice gaat dan ook bewust om met haar geld, schrijft ze in haar column in Grazia.

Sylvie let vooral op de prijskaartjes als het gaat om kleding. “Voor je het weet, rijst je uitgavepatroon de pan uit. Daarom koop ik slim. Dior, Balmain, Alexandre Vauthier couture: hartstikke leuk, maar je bent zo 6.000 euro lichter. Doe mij dan liever een shopsessie van 500 euro bij Zara, H&M en Mango, of online bij Revolve”, schrijft ze.

Ook als het gaat om vakanties doet Sylvie zorgvuldig onderzoek om niet de hoofdprijs te hoeven betalen. “Dat plan ik een jaar van tevoren, scheelt zo duizenden euro’s. Ik zal niet ontkennen dat ik businessclass vlieg, maar die kosten compenseer ik zoveel mogelijk met mijn Air Miles (een spaarsysteem, nvdr.).”

Influencer

Op haar boodschappen bespaart Sylvie echter niet omdat ze houdt van “vers en organisch” en het gaat om haar gezondheid en die van haar zoon. “Damián probeer ik al van jongs af aan de waarde van geld in te laten zien. Hij krijgt nog geen vast bedrag aan zakgeld, maar af en toe krijgt hij iets toegestopt van mij en Rafael (van der Vaart, de vader van Damián, nvdr.).” Haar geld verdient de presentatrice momenteel vooral als influencer. “Ik had me ook puur kunnen concentreren op televisie, maar je ziet het: dit jaar heb ik geen show, omdat de aangeboden formats niet bij me passen. Ik wacht tot het programma me bevalt en dan kom ik heus weer terug, maar in de tussentijd wil ik wel werken. Nou, ben ik even blij dat ik de afgelopen jaren bijna 1,2 miljoen followers heb vergaard.”