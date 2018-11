Sylvie Meis: “Ja, ik ben aan het daten” Redactie

27 november 2018

07u13

Bron: AD.nl 0 Showbizz Sylvie Meis (40) is weer verliefd. De geruchten gingen vorige week al en nu heeft de presentatrice bevestigd dat ze aan het daten is met filmproducer Bart Willemsen (29).

Vorige week spotte een fotograaf de Tilburger bij het huis van Sylvie in Hamburg. Ze waren het hele weekend binnengebleven en lieten eten bezorgen. De presentatrice, die na haar scheiding van voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart geregeld een nieuwe vlam aan de haak sloeg, reageerde tot nu toe nog niet op de geruchten.

Maar dit weekend verklapte ze op de rode loper van de Place to B-awards, een prijs voor influencers, aan de Duitse krant Bild dat ze aan het daten is met Bart Willemsen. “Hij is 29 jaar oud, blond en knap van uiterlijk”, schrijft de krant.

Naar verluidt leerde Sylvie Bart in oktober kennen op de set van de film ‘Misfit’. Meis is binnenkort in de Duitse remake van het Nederlandse bioscoopsucces te zien als de strenge leerkracht mevrouw Himmelmann. Op de set, in Amsterdam, zouden de twee een goede klik met elkaar hebben gehad en telefoonnummers hebben uitgewisseld.

Overigens waren de twee dit weekend los van elkaar aan het feesten. Bart (tweede van links op de foto onderaan) zat met vrienden in Barcelona, Sylvie gooide haar haren los na het presenteren van de influencerawards in Berlijn.

Bronken men’s weekend 2018 #friends #barcelona #sun @loek.luijbregts @remdonders @nick.vdwal @joostjansen4 @eantonis Een foto die is geplaatst door null (@bratwilliams) op 24 nov 2018 om 11:56 CET