Sylvie Meis is alweer single KDL

22 augustus 2018

11u55 0 Showbizz Artikels met de titel 'Sylvie Meis is weer single', het is een terugkerend gegeven. Ook nu kunnen we vertellen dat de 40-jarige Nederlandse een einde zag komen aan haar relatie.

Sylvies relatie met de Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar, met wie ze in juni nog Parijs bezocht, is volgens Bild voorbij. "Ik ben vrijgezel", bevestigt Sylvie woensdag aan de Duitse krant.

Sylvie's voormalige vlam Manuel is met Rafael Nadal mede-eigenaar van het luxe restaurant Zela op Ibiza. Sylvie en Manuel zaten in juni nog samen op de tribunes van het tennistoernooi Roland Garros en zagen hoe Nadal in de finale zijn tegenstander Dominic Thiem versloeg. Na de finale was Sylvie aanwezig bij het diner en ging ze op de foto met de kampioen, zo liet ze zien op Instagram Stories.

Sylvie heeft geen tijd voor liefdesverdriet. Ze is momenteel druk als jurylid van de Duitse tv-show Das Supertalent. "Ik ben volledig bezet door mijn werk", zei Sylvie tegen Das neue Blatt. "De rest van mijn tijd besteed ik aan mijn zoon en familie."