Sylvie Meis: “Het is tijd om er open over te zijn, ik gebruik fillers”

tv Superspits Hans Vanaken kan niet scoren en het volksdans­je van Wim Helsen: de hoogtepun­ten van aflevering 34 van ‘De Slimste Mens’

23:10 Heel veel spanning zat er niet in deze tweede finale-avond van ‘De Slimste Mens’. Club Brugge-voetballer Hans Vanaken deed wat hij alle vorige keren al had gedaan: relatief zwak spelen in het reguliere spel en hopen dat hij in de finale alles zou recht trekken. Dit keer dus niet. Na vier vragen was het al over en uit voor lange Hans. Tess Uytterhoeven won voordien met de vingers in de neus. Hopen dat ‘nieuwkomer’ Bockie de Repper de studio straks opnieuw in brand kan zetten.