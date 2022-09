Sylvie Meis doet verrassende onthulling: “Mijn man en ik wonen niet samen, we zien elkaar enkel in het weekend”

Haar bijna tweejarig huwelijk loopt volgens Sylvie op rolletjes. Maar een ‘perfecte’ relatie hoeft voor haar niet volgens het boekje te verlopen. “Mijn man en ik wonen niet samen. We hebben sowieso een modern huwelijk, waarbij we allebei hard werken. We zien elkaar meestal in het weekend of op vakantie”, vertelt ze aan Robbert Rodenburg in ‘Open Kaart’. Wel wil de Nederlandse benadrukken dat ze een monogame relatie hebben, van (seksuele) uitstapjes is dus geen sprake. “Het geheim van een goed huwelijk is volgens mij praten met elkaar”, vertelde Meis nog. “Naast het spreekwoordelijke vuur laten branden natuurlijk. Maar ook dat zal uitdoven als je niet met elkaar praat. Het is iets wat je gaandeweg moet leren.”