Sylvia Van Driessche out zich als ‘onbekende getuige’ tegen Bart De Pauw

Sylvia Van Driessche schrijft vanaf volgende zaterdag afwisselend met haar boezemvriendin en model Elise Crombez (39) een column in ‘Nina’. In dat kader verschijnt er vandaag een interview met het duo in het weekendmagazine. Daarbij out Van Driessche zich als één van de op het laatste nippertje toegevoegde getuigen in het dossier tegen Bart De Pauw. Dat is correct, maar voor de grote buitenwereld nagenoeg onbekend. De advocaten van de burgerlijke partijen hadden op het proces in Mechelen namelijk gevraagd de naam van Sylvia Van Driessche niet bekend te maken. De advocaten van De Pauw trokken zich daar niets van aan. Het merendeel van de media wel. Omdat Van Driessche nu zelf met het verhaal naar buiten komt, gaan we er nader op in. De schrijfster noemt zich in het interview in ‘Nina’ een voetnoot in het proces. Ze ziet zich niet als een slachtoffer. “Ik heb eerlijk getuigd over mijn eigen ervaring met Bart. Omdat mijn getuigenis mee kon aantonen dat zijn gedrag, lang geleden, al hetzelfde was.”