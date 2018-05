Sylvester Stallone zwicht dan toch: nieuwe 'Rambo'-film komt eraan TC

07 mei 2018

12u38 0 Showbizz Filmproducent Millennium Films kondigde zopas aan dat komen najaar de opnamen voor de vijfde 'Rambo'-film starten. De filmbazen slaagden erin om Sylvester Stallone te overhalen om nog een keer in de huid van de getormenteerde oorlogsheld te kruipen.

Het nieuws komt als een verrassing, want Sylvester Stallone (71) had enkele jaren geleden nog gezegd dat hij nooit nog de rol van John Rambo zou spelen. Hij voelde zich immers stilaan te oud worden om die actieheld neer te zetten. Maar kijk, Sly heeft nu toch toegehapt. Bijna 10 jaar na de laatste 'Rambo'-film en 36 jaar na de eerste, 'First Blood', zal hij de spieren opnieuw laten rollen.

Mexico

Stallone schreef het script voor de film samen met Matt Cirulnick. Ze bedachten een scenario waarin John Rambo een oude vriendin, Maria, te hulp schiet. Die is op zoek naar haar kleindochter die tijdens een reis naar Mexico verdween. John reist naar het land en ontdekt dat het meisje in handen viel van een internationale bende die fortuinen verdient met vrouwenhandel. Uiteraard zijn de dagen van die gangsters zo goed als geteld. Als alles volgens plan verloopt zal er al in september gefilmd worden. En dit op locaties als Londen, Bulgarije en de Canarische Eilanden.