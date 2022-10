Sylvester Stallone over verzoening met echtgenote: “Het voelt alsof ik opnieuw ben ontwaakt”

De Amerikaanse acteur sprak in een gesprek met ‘The Sunday Times’ openlijk over deze turbulente periode. “Laten we zeggen dat het een zeer tumultueuze tijd was. Het was alsof ik ‘opnieuw ontwaakte’. Ik herontdekte wat waardevoller was dan wat dan ook, namelijk de liefde voor mijn familie", vertelde hij. “Het heeft voorrang op mijn werk én dat was een harde les om te leren.” Het stel heeft samen drie dochters: Sophia (26), Sistine (24) en Scarlet (20). Stallone heeft met zijn ex-vrouw Sasha Czack (72) ook twee zonen: Seargeoh (43) en Sage, maar deze laatste overleed in 2012 aan een hartaanval. In het gesprek bekende Stallone dat hij een erg afwezige vader is geweest en hier veel spijt van heeft. “Ik heb niet genoeg aandacht besteed toen ze opgroeiden. Ik was zo carrièregericht.” Hij gaf toe nu meer betrokken te zijn. Nu wil ik ze naar hun leven vragen. Ik vraag hen naar hun dag.”