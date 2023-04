Sylver gaat voor nieuwe zomerhit: “Terug in het Nederlands zingen? Been there, done that”

ShowbitsDe lentezon is in het land, dusdat wil zeggen dat de meest vruchtbare periode in de muziekwereld is aangebroken. Artiesten beginnen massaal het nummer te droppen waar ze in de zomer mee willen scoren. Ook onze Belgische danceformatie Sylver heeft dat gesnopen, zij brengen ‘Holdin’ On’ uit. Na 23 jaar staan DJ Wout en Silvy De Bie er nog steeds. Ontdek meer in een nieuwe Showbits.