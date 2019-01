Sven Pichal was 12 toen hij zijn vader verloor: “Achteraf heb ik moeten leren om opnieuw kind te zijn” MVO

21 januari 2019

07u28

Bron: VRT 0 Showbizz In ‘De Rotonde’ op Radio 2 vertelde radio- en tv-maker Sven Pichal over het moment waarop hij zijn vader verloor. Hij was toen nog maar 12 jaar. “Ik moest leren om opnieuw kind te zijn”, herinnert hij zich.

Toen hij 11 was werd zijn vader ziek. “Ik weet nog veel van die periode. Dat was heel erg schrikken voor de mama en de papa uiteraard”, klinkt het. “Maar ook wel voor de oudste broers in het gezin. Mijn jongste broer, Ben, was toen anderhalf jaar. Mijn moeder moest voortdurend naar het ziekenhuis.”

Sven was de vierde van in totaal zes broers. “Ik heb echt het gevoel dat ik een jaar geen kind ben geweest. Wij zorgden heel veel voor Ben, we maakten het eten, we probeerden zoveel mogelijk schoon te maken met een dweil. Ik weet niet of het echt zoveel hulp is geweest, maar ik weet wel dat mijn mama dat erg apprecieerde. Achteraf heb ik moeten leren om mij opnieuw gewoon te amuseren en te lachen en ervoor te gaan.”

Naar eigen zeggen was zijn vader altijd eerder afwezig. Hij was de dj van het dorp en was vaak weg van huis. “Maar die laatste twee jaren hebben we hem echt leren kennen... Hij was toen heel open.”

“Het moment van afscheid nemen was als kind heel raar. Hij had aan mijn mama gevraagd of ik en mijn twee oudste broers alleen bij hem op de kamer wilden komen om afscheid te nemen. Het was een kort gesprekje van vijf minuten, waar ik vooral één ding van onthouden heb: blijf goed voor iedereen zorgen en help de mama heel erg. Die boodschap neem je wel mee.”