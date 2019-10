Sven Pichal: “Ik word geregeld aangesproken als Ozark Henry” CD

10 oktober 2019

10u00

Bron: Story 0 Showbizz Als presentator van het Radio 2- programma ‘De Inspecteur’ mag het niet verbazen dat Sven Pichal (40) een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. Zijn inzet voor goede doelen heeft ook een persoonlijke reden: hij verloor zijn beide ouders aan kanker. In Story reageert Sven op 8 snelle vragen.

1. Welke cases uit ‘De Inspecteur’ blijven je altijd bij?

“Bouwperikelen raken me vaak diep. Zoals bij Chloé en Sarah, die 34.000 euro aan voorschotten betaalden aan een aannemer die plots wegbleef en failliet ging. Of Els en Dominique, die hun nieuwbouwwoning verprutst zagen worden door een aannemer. Dat mensen hun spaargeld zien wegvloeien naar charlatans, maakt me echt triest. Daarom pleit ik ook voor een ombudsdienst in die sector.”

2. Hoe uit jouw rechtvaardigheidsgevoel zich het sterkst?

“Door mijn job. Ik ben een journalist van het betrokken soort. Ik trek me de verhalen die ik en mijn collega’s oppikken echt aan, en ik durf me smijten in de zoektocht naar oplossingen. Ook mijn privéleven zet aan tot actie. Ik ben mijn ouders en nog wat dierbaren verloren aan kanker. In plaats van alleen te treuren organiseer ik dit najaar samen met familieleden een spaghettimiddag voor Kom op tegen kanker.”

3. Wat is je grootste miskoop ooit?

“Ik wilde ooit een blender om zelf smoothies te maken. Mijn man kocht een duur exemplaar en ik zou ermee aan de slag gaan. Tot mijn schaamte kwam er maar weinig van in huis en niet veel later kwam ik op de koop toe te weten dat smoothies eigenlijk niet zó gezond zijn. Nu staat de blender ergens weg te kwijnen in een hoekje. Sorry, schat (lacht)!”

4. Waaraan kan je veel geld uitgeven?

“Aan etentjes met vrienden. Zo gaan we binnenkort eten bij Couvert Couvert in Heverlee met vrienden die afgelopen zomer getrouwd zijn. Dat gebeurt niet erg vaak, dus ik geniet op zulke momenten echt van het vakmanschap van een sterrenchef. Dat bovendien kunnen delen met vrienden, bij een lekker glas en tijdens een goed gesprek: dat gun ik mezelf graag.”

5. Hoe ijdel ben je?

“Ik kom graag bij mijn kapper John, en geniet dan van die ene dag dat mijn haar perfect ligt (lacht). Zelf lukt me dat niet zo goed. Ik zet ook voortdurend een koptelefoon op en af. Toch betrap ik mezelf erop dat ik meermaals per dag voor de spiegel sta te checken of mijn kapsel nog toonbaar is.”

6. Je bent pleegouder. Hoe vul jij die rol in?

“Door de allerbeste pleegvader van de hele wereld te zijn, natuurlijk (lacht). Nee hoor, zoals andere ouders. Soms te streng, soms te laks. Soms met alle geduld, dan weer erg ongeduldig.”

7. Wanneer was je voor het laatst bang?

“Een week voor ik aan ‘De Inspecteur’ begon, heb ik een trektocht door de Zwitserse Alpen gemaakt. Alleen met de rugzak. Een uitdaging, maar ik neem geen te grote risico’s. Toch bevond ik me op een bepaald moment plots naast een afgrond, terwijl op het pad boven mij een kudde schapen door een stenenveld liep en dus elk moment een lawine kon veroorzaken. Dan moet je de knop omdraaien. Ik vertel dat nu wel stoer, maar ik was toen echt even bang en overwoog zelfs om terug te keren.”

8. Met wie word je wel eens verward?

“Ik werd al eens Sven Ornelis genoemd door een marktkramer op de Vogelmarkt. En als Sven Speybrouck op Radio 1 Interne keuken presenteert, krijg ík complimentjes op sociale media (lacht). Ik word ook geregeld aangesproken als Ozark Henry. Blijkbaar lijken we op elkaar. Ik zie het zelf niet echt, maar anderen dus wel.”