Sven Ornelis raakt dan toch op tijd in ochtendshow maar: “Geen goede service van Brussels Airlines” SDE

10 februari 2020

13u31 0 Showbizz Het was gisteren bang afwachten voor Sven Ornelis (46). De JOE-dj moest van zijn buitenverblijf in Barcelona terugvliegen naar ons land, maar storm Ciara gooide roet in het eten. Bij vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines kreeg hij geen gehoor. Ondertussen is de dj wel op tijd in het land geraakt, om zonder problemen de ochtendshow te presenteren.

Gisteren meldde een ongeruste Sven Ornelis op zijn blog dat hij niet zeker was of hij op tijd terug in het land zou zijn om de ochtendshow op JOE te presenteren. “Als de storm echt zo zwaar is dat de vluchten vertragingen zouden oplopen, of zelfs afgelast worden, dan raak ik niet terug”, klonk het. In een update laat de radiopresentator nu weten dat hij toch tijdig terug kon vliegen, al had dat heel wat voeten in de aarde. “Vanuit Brussels Airlines kwam er eigenlijk nul informatie. Altijd wat raar als je zo’n goede klant bent. Na een vraag op Twitter of onze vlucht al dan niet zou vertrekken, kreeg ik een standaard antwoord dat er geen helpdesk in het Nederlands beschikbaar is in het weekend", schreef hij. “Ik ben een grote fan van onze nationale luchtvaartmaatschappij, en ik vlieg altijd met hen, maar dat vond ik toch echt geen goede service. Op moeilijke momenten moet je toch je social media bemannen. Hopelijk doen ze hier iets aan.”

“Soit, ondanks de stevige storm is onze vlucht vanuit Brussel net gearriveerd in Barcelona, en kunnen we zometeen aan boord. We hopen op een veilige en voorspoedige vlucht, en dan is er morgen gewoon weer een ochtendshow met Anke en mezelf.” Op Twitter liet de presentator nog weten dat het vliegtuig - ondanks een ‘bumpy einde’ - veilig was geland.

Dan vlieg je zeker 15 keer per jaar met @FlyingBrussels en dan is het heftige storm... en dan krijg je zo’n antwoord. Service? Nul! pic.twitter.com/cWboyXeMFm Sven Ornelis(@ SvenOrnelis) link