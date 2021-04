Sven Ornelis opent binnenkort eigen restaurant

Ornelis heeft zijn liefde voor lekker eten nooit onder stoelen of banken gestoken. De radiomaker, die in de ochtend op radiozender Joe presenteert, heeft zijn eigen kookwebsite, ‘Would Be Chef’. “Ik kook graag en veel, maar ik ben geen echte chef van opleiding”, vertelde Ornelis al aan ‘Het Laatste Nieuws’. “Via het culinaire platform ‘Would Be Chef’ wil ik mensen inspireren om zelf in de keuken creatief te zijn. Iedereen ‘Would Be Chef’ dus. Want lekker eten doen we toch allemaal graag?”