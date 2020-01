Sven Ornelis op een haar na betrokken bij ongeval op oudejaarsnacht: “Mijn grootste nachtmerrie” MVO

01 januari 2020

15u22

Bron: wouldbechef.be 0 Showbizz Het heeft niet veel gescheeld, of 2020 was afschuwelijk begonnen voor Sven Ornelis, zo schrijft hij in zijn blog. Op oudejaarsnacht gaat hij altijd muziek draaien op feestjes. “ Toen ik wegreed uit Oostende ging het fout. Het is mijn grootste nachtmerrie dat ik ooit na een DJ-set iemand zou aanrijden. En vroeg deze morgen, rond halfzes, is het dus nét niet gebeurd.”

Het gebeurde vlakbij het casino van Oostende. “Net voor mijn wagen, als kwam hij uit het niets, viel een stomdronken kerel vlak voor m’n auto half op het gras, half op de weg. Ik besefte dat hij geluk had. Ik had het zien gebeuren vanuit een ooghoek. Maar ik kon remmen, en zag dat z’n maat die mee was, hem hielp om helemaal op het gras te gaan liggen. Maar even stond m’n hart stil.

“In een fractie van een seconde dacht ik: wat als ik nu net even niet gefocust was geweest? Wat als ik net te geconcentreerd was geweest op een ander deel van de weg. Ik heb geluk gehad. Hoe ellendig had het nieuwe jaar kunnen beginnen.”

Daarom roept hij jongeren op om erg voorzichtig te zijn wanneer ze drinken en daarna de straat op gaan. “Doe het voor jezelf, maar ook voor de chauffeur die je aan zou rijden.”