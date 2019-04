Sven Ornelis onder vuur voor scherpe tweets: “Genoeg voor een stevige klacht voor laster en eerroof” TDS

15 april 2019

12u30

Bron: wouldbechef.be 6 Showbizz Sven Ornelis (45) heeft zich gisteren de woede van honderden volgers op de hals gehaald, toen hij tijdens de voetbalmatch tussen Genk en Club Brugge naar eigen zeggen “vanuit pure supporter-emotie” met scherp schoot op scheidsrechter Boucaut. Ornelis noemde hem onbekwaam, blind en corrupt en dat wou niet iedereen zomaar laten passeren. Op zijn blog schrijft Sven wat er aan de hand is.

“Het was weer een spannende voetbalzondag gisteren. Mijn favoriete clubje speelde tegen Genk. Genk stond één punt los, en maakte kans om vier punten uit te lopen op Club Brugge, maar bij winst op verplaatsing konden de mannen van Leko de leiding nemen in de competitie. Ik loop dan zenuwachtig rond”, begint Sven op zijn blog wouldbechef.be. Toen de stand 1-1 was, ontstond er op sociale media veel discussie over de al dan niet strafschop, na het handspel van Brandon Mechele. Ook Ornelis mengde zich in de discussie, en stuurde naar eigen zeggen “vanuit pure supporter-emotie een paar heftige tweets de wereld in over scheidsrechter Boucaut”.

“Even een paar keer m’n smartphone om- en omdraaien voor ik iets stuur, dat vergeet ik dan soms”, aldus de radioman. “Dat hij (Boucaut, red.) onbekwaam is, was mijn vriendelijkste. Ik heb hem ook blind genoemd en zelfs corrupt. Dat laatste is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten”, schrijft Sven. “Ik kreeg van de strengste volgers de mededeling dat iemand zonder bewijs corrupt noemen bij mijn 190.000 volgers op sociale media genoeg is voor een stevige klacht voor laster en eerroof. Slik.”

Honderden berichten

Sven werd ook overspoeld door honderden berichten van volgers via Twitter en Instagram. “Mensen die me gelijk gaven. Club-supporters meestal. Maar ook veel mensen die m’n tweets ‘over the top’ vonden, belachelijk en ongepast. En zelfs onjuist”, schrijft hij. “Maar de berichten waar ik het meeste van schrok waren die van mensen die zeiden: vandaag heb je je weer van je kleinste kant laten zien. Je mag supporter zijn, maar wij luisteren enkel naar radiomakers die niet zo fanatiek supporteren en die hun emoties wat kunnen beheersen en niet zo belachelijk beginnen te tweeten.”

“Dat waren trouwens de vriendelijkste van de boze reacties”, legt hij verder uit. “Sommige mensen noemden me ‘dikke boulet’ en ‘belachelijke aap’, ‘populist’ en ‘amokmaker’. De ergste reacties laat ik niet zien, en mensen die echt onder de gordel beginnen te slaan negeer ik ook. Of die ontvolg of blokkeer ik op sociale media. Maar ik wil al de kritiek ook niet zomaar negeren. Ik snap dat sommige tweets zoals die van mij ook reacties uitlokken.

“Maar het is simpel: ik ben een supporter en ik respecteer alle supporters. Of je nu voor Club of Genk, Antwerp of Anderlecht bent, dat maakt me niks uit. Supporters herkennen dat toch? Je neemt het altijd fanatiek op voor je ploegske, en soms is dat te snel en te hard, maar je laat je ploeg nooit in de steek. En als je denkt dat je ploeg onrecht wordt aangedaan dan roep je soms wat te hard.”

De dag na enkele stevige voetbaltweets en honderden pittige reacties even alles rustig op een rijtje gezet... https://t.co/Xcc5r0JtcA Sven Ornelis(@ SvenOrnelis) link