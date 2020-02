Sven Ornelis’ ochtendshow komt in gedrang door Ciara: “Ik hoop dat ik er geraak” DBJ

09 februari 2020

Het is bang afwachten voor Sven Ornelis (46) vanavond. De JOE-dj verblijft op dit moment in zijn buitenverblijf in Barcelona, maar hoopt dat hij vanavond nog terug in het land geraakt. "Als de storm echt zo zwaar is dat de vluchten vertragingen zouden oplopen, of zelfs afgelast worden, dan raak ik niet terug", aldus Ornelis op zijn blog.

Voetbalwedstrijden en cyclocrossen werden afgelast, dierentuinen werden gesloten, maar de vluchten van en naar Brussel gaan voorlopig nog door. Maar niemand die zegt dat storm Ciara ook daar geen roet in het kan strooien. Het is alleszins iets waar Sven Ornelis rekening mee houdt.

Hij zit op dit moment in zijn buitenverblijf in Barcelona, maar hoopt dat zijn vlucht geen vertraging oploopt of wordt afgelast. “Ik ben er niet helemaal gerust op”, schrijft hij op zijn blog. “Ik kan vanuit Barcelona de omvang en de hevigheid van de storm niet zo goed inschatten. Maar ik moet vanavond dus wel terugvliegen. We nemen de vlucht van halftien, landen dus in principe iets over elf op Brussels Airport. Maar als de storm echt zo zwaar is dat de vluchten vertragingen zouden kunnen oplopen, of zelfs afgelast worden, dan raak ik niet terug.”

In al die jaren dat Ornelis voor JOE werkt is hij nog nooit een dag afwezig geweest, vertelt hij. “Ik hoop dat ik terug geraak”, klinkt het. “Het zou overmacht zijn natuurlijk, en het zou me dan wel een nachtje Barcelona extra opleveren. Maar het zou ook de allereerste keer zijn dat ik een ochtendshow op Joe zou missen. Ik ben (hout vasthouden) de afgelopen bijna vier seizoenen nog geen enkele keer door ziekte thuis moeten blijven. Iets wat me overigens bij q-music, in die 15 jaar dat ik daar de ochtend deed ook maar 1 of 2 keer overkomen is. Morgen de ochtendshow missen door de storm zou dus echt stom zijn.”