Sven Ornelis kan niet naar zijn buitenverblijf in Barcelona: “Mooier leven door de lockdown? Niks van, ik wil reizen” Redactie

29 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Ook radiomaker Sven Ornelis (46) is gebeten door de reismicrobe. In zijn jonge jaren trok hij de wereld rond. En met zijn partner heeft hij een uitvalsbasis in Barcelona. “Maar daar kan ik nu niet naartoe”, zucht Sven.

“Alleen al om praktische redenen mis ik ons Spaanse appartement”, vertelt Sven Ornelis. “Ik was er nog in de krokusvakantie, en volgens mij liggen er nog eieren in de koelkast. (lachje) Maar ik maak me ook een beetje zorgen. Zijn er geen lekken in de waterleiding? Je laat een flat niet achter met het idee dat je er een halfjaar niet meer zal komen.”

Mis je ook het reisgevoel?

Weet je, het waren altijd weekendjes van ontspanning. Ik woon doodgraag in Barcelona. Ik heb ooit overwogen om er definitief te gaan wonen en van daaruit radio te maken. Technisch kan dat perfect. Hopelijk lost de Spaanse overheid nu snel de maatregelen. Ik vermoed dat tweedeverblijvers als eersten mogen terugkomen, omdat we daar toch ook belastingen betalen.

En hoe raak je daar?

Dat is ook nog de vraag. Ik heb weinig zin om in een vliegtuig te zitten, waarin iedereen een mondmasker draagt. Dat zou het beeld vernietigen dat ik heb van mijn trips naar Barcelona. In het begin zullen we dus ­allicht met de auto gaan.

Maak je je zorgen over de toeristische sector, die het nu zo zwaar heeft?

Uiteraard. Ik ken nogal wat mensen in die sector, en leef met hen mee. Het is hun job, hun leven. Afschuwelijk, hé.

Denk je dat je na de coronacrisis weer volop zal reizen?

Dat hoop ik toch, ja. Ik vergelijk het met de aanslagen in 2016, waarna de luchthavens werden bewaakt door militairen. Ik dacht toen: ‘Wáárom heb ik iets gekocht in Barcelona?’ Maar de mensen lieten dat verbazend snel achter zich. Sommigen zeggen nu dat corona ons leven in zekere zin mooier maakt. Daar ben ik het niet mee eens. Ik wil reizen!

