Sven Ornelis en Anke Buckinx gaan ‘On Tour’ met Niels Destadsbader, Regi, Natalia, Milow en Bart Kaëll

“Een week lang trekken we op muzikale roadtrip doorheen Vlaanderen. De bus waarmee we gaan touren is er trouwens eentje waarin onder andere Selah Sue en Angèle rondgereden hebben. Hoe cool is dat?!”, vertelt Anke Buckinx. “On the road gaan we radio maken en daarbij draait alles rond muziek én rond onze centrale gast. Joe-luisteraars komen straffe muzikale en tour-verhalen van onze vijf artiesten te weten: iets geks dat ze hebben meegemaakt in de kleedkamer tijdens één van hun eigen tournees, tijdens een concert waar ze zelf in het publiek stonden of vreemde verzoekjes die ze al hebben gekregen. En we brengen de artiesten op een veilige manier tot bij onze luisteraars”, vult Sven Ornelis aan.