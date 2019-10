Sven Ornelis biedt excuses aan voor ‘happy’ vakantiefilmpjes: “Ik ben van nature gewoon een positieve mens” SDE

29 oktober 2019

15u30

Bron: Would Be Chef 1 Showbizz Sven Ornelis (46) heeft in een lang bericht op zijn blog ‘Would Be Chef’ zijn excuses aangeboden aan zijn volgers. Zijn vrolijke berichten op sociale media over zijn vakantie in Barcelona zouden sommigen onder hen een doorn in het oog zijn, en hun kritiek daarop kwam hard aan bij de radiopresentator. Vandaar dus de excuses, al nuanceert Sven de kritiek ook.

“Is het leven altijd rozengeur en maneschijn? Spiegel ik een te positief beeld voor van het leven?” - zo begint een lang bericht op ‘Would Be Chef’, de blog van Sven Ornelis. De radiopresentator vertelt hoe hij de afgelopen week enkele boze reacties kreeg van volgers, die niet opgezet waren met de foto’s en filmpjes van zijn vakantie in Barcelona die hij online plaatste.

“Gewoon: vakantie zoals het is. Genieten. Even bijtanken. Dat irriteert een aantal mensen blijkbaar. Ik zou, volgens hen, door constant van die filmpjes te posten met “happy” momenten, totaal geen rekening houden met de mensen die het minder hebben. Ik zou op de zenuwen werken van zij die geen tweede verblijf hebben in het buitenland waar ze ten pas en ten onpas heen kunnen vliegen. Ook de mensen voor wie vakantie überhaupt uitgesloten is, omdat ze er de middelen niet voor hebben, doe ik volgens een paar volgers serieus pijn met mijn vrije dagen in de zon. Maar ook zij die nooit eens op restaurant kunnen gaan of een concertje meepikken, zou ik beledigen”, schrijft Ornelis.

Druk

“Ik probeer het te snappen, en geloof me: het is in geen duizend jaar de bedoeling om mensen te kwetsen. De afgelopen maanden was ik zelfs bijna niet in Barcelona. Ik heb gigantisch drukke weken achter de rug, met bijna alle weekendnachten twee tot drie dj-sets, in alle uithoeken van ons donkere landje. Je gaat me nooit horen beweren dat dat de zwaarste job ter wereld is, natuurlijk is dat niet zo. Het is heerlijk om leuke muziek te mogen draaien voor feestende mensen. Ik hou er van. Maar soms knijpt het wel wat qua bioritme en vult het de sociale agenda lekker brutaal op. Geen etentjes of gezellige avondjes in de zetel op weekendavonden, want ik moet dan op pad. Ik sta erg vroeg op door de week, en mijn weekendnachten zijn dan gevuld met dj-jobs tot in de late uurtjes. Niet erg. Integendeel. Dat is de keuze die ik wil blijven maken: work hard, play hard.”

Naast het dj-werk vult Ornelis zijn dagen ook met de ochtendshow op Joe, een wekelijkse column en het schrijfwerk voor de blog, laat hij weten. “En ja: als het dan eens vakantie is, dan werk ik lekker door, maar dan geniet ik ook. Dan drink ik eens een goed glas. Dan hou ik van een concertje. Dan ben ik dankbaar dat ik in deze mooie stad Barcelona mag zijn. Dat ik mag koken voor goede vrienden. Dat ik tientallen kilometers wandelen kan. En dan toon ik ook op mijn sociale media dat ik happy ben. Maar geloof me: ik heb dan absoluut niet de bedoeling om mensen te kwetsen.”

Positief

De presentator beseft naar eigen zeggen wel dat het leven voor heel wat mensen lastiger is - iets wat hij in eigen vrienden- en familiekring ziet. “Sorry dus. Ik ben van nature gewoon een positieve mens. Ik heb veel energie en ik ben gelukkig gezond (ook omdat ik een kleine tien jaar geleden beslist heb om gezonder te gaan leven en zwaar af te vallen door te sporten). Ik zie eerder een half vol glas dan een half leeg. En als ik kan dan schenk ik me nog een extra slok tevredenheid uit. Niet omdat ik denk dat het leven rozengeur en maneschijn is, maar omdat ik er echt in geloof dat, als je geen al te grote pech hebt, het leven een kans is die je grijpen moet èn mag met beide handen.” En hij besluit: “Als ik met deze levensstijl mensen beledig en depressief maak, excuses, maar geloof me: dat is echt nooit mijn bedoeling.”