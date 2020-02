Sven en Linda De Ridder na 15 jaar weer samen op de planken CD

14 februari 2020

13u23 0 Showbizz Sven en Linda De Ridder kijken nu al reikhalzend uit naar de zomer, want dan staan broer en zus voor het eerst in vijftien jaar nog een samen in hetzelfde theaterstuk. De twee spelen mee in Weekend Cowboys, een hilarische komedie van Sven zelf.

“Vroeger stonden we vaak samen op de planken, maar door onze drukke agenda is dat er de laatste jaren niet meer van gekomen”, aldus Sven die in dit theaterstuk zijn liefde voor Amerika en cowboys nog eens extra in de verf zet. “Dus dit voelt echt aan als thuiskomen.” Sven ging speciaal ter voorbereiding van dit stuk naar Texas, want de komedie speelt zich af in een cowboydorp.

Ook Herman Verbruggen doet mee als indiaan. Voor de F.C. De Kampioenen-acteur is het de tweede keer dat hij meespeelt in een productie van de Sven De Ridder. “Gelukkig moet ik deze keer geen snor laten groeien, maar draag ik wel een pruik en idianenkostuum. En het ziet er heel geloofwaardig uit.” Als kind ging Herman ook vaak met de Scouts naar een cowboydorp om te spelen, dus de acteur is vertrouwd met deze cultuur. “We maakten zelfs onze eigen bogen.” Na de voorstellingen wordt Herman opnieuw op de set van F.C. De Kampioenen verwacht voor de tv-afleveringen.

Ianthe Tavernier kruipt dan weer in de huid van een cowgirl. Een rol waar ze zich op dit moment nog maar weinig bij kan voorstellen, maar ze hoopt vooral omveel plezier te beleven. “Ik heb niets met cowboys, maar hou wel van countrymuziek. Bij een kampvuur is dat heel mooi.” Voor de Buurtpolitie-actrice staat 2020 helemaal in het teken van theater en musical, want naast Weekend Cowboys speelt Ianthe ook mee in Legally Blonde en The Sound of Music. “Het belooft druk te worden, maar zo heb ik het graag.”

Weekend Cowboys speelt vanaf 23 juli in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via svenderiddercompany.be.

LEES OOK: De gelijkenissen tussen Linda De Ridder en dochter Margot leiden tot pittige discussies: “Mama zeurt over rommel in huis, maar ze is zelf een sloddervos”