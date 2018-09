Sven en Anke verrassen vader Remco Evenepoel met eigen remix SD

28 september 2018

15u46

Bron: Joe 0

Vanmorgen belde het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx met Patrick Evenepoel, de vader van groot talent Remco Evenepoel. Remco won zowel het wereldkampioenschap tijdrijden als op de weg bij de junioren. Zijn vader, die na een lange en vermoeiende busrit aankwam aan het supporterslokaal in Schepdaal, is enorm trots. Op de vraag of Remco de nieuwe Eddy Merckx wordt, zei Patrick dat Remco vooral zichzelf wil zijn. Uiteraard met alle respect voor Eddy Merckx. Patrick vertelt ook hoe Remco van voetballen bij Anderlecht en PSV naar fietsen is overgestapt. Het moment dat Remco zijn voetbalcarrière opgaf, was een moment met veel traantjes maar vooral een heel mooi moment. Speciaal voor de gelegenheid hadden Sven en Anke een kleine verrassing voor vader Patrick. Ze maakten een Virtual Zone - Evenepoel-remix, net zoals er in 2005 een remix verscheen toen Tom Boonen wereldkampioen werd.