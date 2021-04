Sven diep teleurgesteld door abrupte einde van z’n ‘Blind Getrouwd’-huwelijk: “Ik hoorde er de dag zelf voor het eerst van”

Royalty De Queen schreef hilarische brieven in naam van haar corgi’s aan een andere hond

5 april Queen Elizabeth (94) zou hilarische brieven geschreven hebben waarin ze zich voordeed als haar honden, de wereldbekende corgi’s. Dat blijkt uit een nieuwe documentaire. Presentator en komiek Alexander Armstrong (51) onthulde de grappige anekdote over de vorstin in zijn aankomende serie ‘The Queen And Her Cousins’. Die komt er ter gelegenheid van haar 95ste verjaardag.