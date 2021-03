Sven De Ridder vloog tijdens een vakantie in Mexico bijna de gevangenis in: “Ik was op slag terug nuchter”

ShowbizzVandaag was Sven De Ridder (46) te gast in het nieuwe radioprogramma van Ann Van Elsen (41). In haar programma ‘Speeltijd’ keert Ann samen met een bekend persoon terug naar de schooljaren om enkele fijne momenten uit hun tienjaren te bleven. Deze week was het dus de beurt aan Sven en hij had een redelijk opmerkelijk verhaal te vertellen aan de luisteraars van de radiozender Joe. Zo werd hij tijdens een vakantie in Mexico bijna gearresteerd door de Mexicaanse politie.