Sven De Ridder start nieuw theater, zijn vader Ruud reageert droog: "Ik ga niet naar de opening" Frederik Velghe

20 februari 2018

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Botert het nog wel tussen Sven en Ruud De Ridder? Toen Sven (43) zei dat hij na 36 jaar stopt bij het Echt Antwaarps Teater, leek dat in de beste verstandhouding. Nu Sven een theater begint, wordt dat in twijfel getrokken. Papa Ruud (66) reageert in Dag Allemaal.

‘Dit vogeltje verlaat zijn nest’, zo verwoordde Sven De Ridder het eerder dit jaar. Vrolijk verpakt, maar het nieuws over z’n vertrek bij het Echt Antwaarps Teater is echt wel opzienbarend. De veelgevraagde acteur stond er immers al van z’n achtste op de planken. Veelal samen met de bezielers van het theater: vader Ruud en moeder Jane Peter, die in 2014 overleed. 

