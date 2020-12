Sven De Ridder speelt mee in Instagram-theaterproductie ‘Mekbet’

De hoofdrol is weggelegd voor Saïd Boumazoughe, bekend uit ‘Patser’. “Saïd is Mekbet en ik speel de dolende ridder zonder hoofd”, klinkt het. “Ik speelde mijn rol in een blauw pak tegen een blauwe achtergrond, zodat het na de montage lijkt alsof ik echt met mijn hoofd onder mijn arm loop. Het hele stuk is al opgenomen en een week lang zal elke dag een episode op Instagram worden aangeboden. Helemaal gratis.” Ook Joke Emmers en Maarten Bosmans spelen mee in de webreeks. Onder meer Mauro Pawlowski, School is Cool en Compact Disk Dummies zorgen voor de muziek.